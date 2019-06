Olaf Scholz ist entschlossen, eine Finanztransaktionssteuer notfalls ohne Mitwirken der anderen EU-Staaten einzuführen. "Wenn auf internationaler Ebene keine Einigung darüber zu erreichen ist, dann soll Deutschland vorangehen", zitierte unlängst der Spiegel einen engen Mitarbeiter von Scholz. Bei Einführung der Steuer will sich Scholz an Frankreich und Großbritannien orientieren. In beiden Ländern werden Aktienkäufe - keineswegs der Handel mit Derivaten, werte Leser - bereits seit einigen Jahren besteuert.

