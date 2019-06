++ US-Sanktionen gegenüber dem Iran belasten Aktien ++ Boris Johnson kommentiert mögliches Brexit-Vorgehen ++ ifo-Geschäftsklimaindex fällt auf tiefsten Stand seit November 2014 ++ DE30 mit wichtigen Unterstützungen konfrontiert ++Weltweit nehmen Anleger vor dem Ende der Woche in Japan stattfindenden G20-Gipfel eine defensive Haltung ein, da man sich einen Wendepunkt beim Handelskonflikt zwischen den USA und China erhofft. Der marktbreite S&P 500 unterbrach am Montag für den zweiten Handelstag in Folge seine Juni-Rallye, nachdem am Freitag im Intraday-Handel ein Allzeithoch erreicht wurde. Am Ende der Sitzung schloss der US-Aktienindex 0,17% tiefer auf einem Niveau von 2.945 Punkten. Es ist "eine ziemlich gute Vermutung, dass wir vor den großen bevorstehenden Treffen (G20 und OPEC) nicht viel Bewegung sehen werden", schrieb Matt Maley, Aktienstratege ...

