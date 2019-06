FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit einem leichten Minus gestartet. Im Handel ist von einer anhaltenden Zurückhaltung vor dem am Freitag beginnenden G20-Gipfel im japanischen Osaka die Rede. Dort wird sich am Rande US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zu Gesprächen treffen. Die Anleger hoffen auf positive Nachrichten im Handelsstreit, ansonsten könnte es zu einem schärferen Abverkauf an den Märkten kommen, heißt es von Marktbeobachtern. Wohl in Vorbereitung auf das Treffen hat US-Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vizepremier Liu He telefoniert. Details wurden allerdings keine bekannt.

Der DAX gibt im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 12.254 Punkte nach, auch der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,2 Prozent auf 3.448 Punkte.

Für Zurückhaltung sorgen auch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten zwischen dem Iran und den USA. Trump hat am Montag neue "harte Sanktionen" angekündigt. Diese richten sich offenbar direkt gegen das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und dessen Umfeld und sollen den Zugang zu finanziellen Ressourcen verwehren. "Wir werden den Druck auf Teheran weiterhin erhöhen", so Trump. Der Iran dürfe niemals Atomwaffen besitzen. US-Finanzminister Mnuchin kündigte derweil an, den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif noch in dieser Woche auf die Sanktionsliste zu setzen.

Gewinnwarnungen von Lufthansa und Daimler steckt Anlegern in den Knochen

Auch die jüngsten Gewinnwarnungen von Lufthansa und Daimler stecken den Anlegern in den Knochen. Nach Einschätzung von Marktstrategen dürften diese keine Einzelfälle bleiben. "Egal ob mit oder ohne Annäherung in Osaka muss sich die Börse wohl oder übel damit abfinden, dass zahlreiche Unternehmen in den kommenden Wochen ihren Gewinnausblick betreffend eher negative Schlagzeilen liefern werden", so CMC. Thomas Altmann von QC Partners spricht derweil von fehlenden Anschlusskäufern im DAX. "Die Kombination aus hohen politischen Risiken und mittlerweile wieder recht hohen Bewertungen hält viele von Aktienkäufen ab", heißt es. Daimler fallen um weitere 0,7 Prozent, Lufthansa geben um 2,1 Prozent nach.

Capgemini hat am Vorabend ein Gebot für Altran Technologies in Höhe 14 Euro je Aktie bzw. 3,6 Milliarden Euro abgegeben. Das Gebot stellt eine Prämie von rund 30 Prozent auf den Schlusskurs dar, entsprechend positiv reagiert die Altran-Aktie, die um 21,5 Prozent auf 13,93 Euro steigt. Auch Capgemini reagieren mit einem Plus von 5,8 Prozent. Der Consulting-Sektor befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Digitalisierung und Datenanalyse gewinnen immer mehr an Bedeutung, ein Know-how, das sich größere Unternehmen gerne durch Akquisitionen einkauft.

Osram verkauft Leuchtengeschäft Siteco

Als leicht positiv für das Sentiment von Osram wird im Handel die Ankündigung des Verkaufs der Sparte Siteco gewertet. Der große Wurf sei das nicht, allerdings dürfte der Verkauf im Zusammenhang mit den laufenden Übernahmegesprächen mit Bain und Carlyle stehen. Diese stehen im Zentrum des Marktinteresses. Osram gilt als technologisch gut aufgestellt, leidet allerdings unter der anhaltenden Marktschwäche in der Autoindustrie und bei Allgemeinbeleuchtung. Osram gewinnen 0,8 Prozent.

Erste Group geben an der Wiener Börse um 0,9 Prozent nach. Die Bank hat einen Rechtsstreit in Rumänien verloren und stellt dafür bis zu 230 Millionen Euro zurück. Erste Group betonte allerdings, dass dieser Einmaleffekt sich nicht auf den Ausblick für das laufende Jahr auswirken wird. Das dürfte auch der Grund für die nur moderaten Verluste sein.

Ifa Systems ziehen derweil um 7,4 Prozent an - eine US-Tochtergesellschaft hat einen Großauftrag erhalten.

