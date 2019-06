Die Wiener Börse dürfte am Dienstag etwas schwächereröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX standrund eine halbe Stunde vor Börsenstart um 0,2 Prozent tiefer. An deneuropäischen Leitbörsen deutete sich ebenfalls eine tiefereEröffnung an.Bereits an den vier vorangegangenen Handelstagen hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...