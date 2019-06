Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.06.2019 Kursziel: 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann DEAG stärkt Marktposition in der Schweiz und stockt die Anleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums auf Ende vergangener Woche verkündete DEAG durch Zukäufe in der Schweiz die vierte Übernahmerunde im laufenden Jahr. Da DEAG noch zahlreiche weitere Expansionsmöglichkeiten sieht und die Nachfrage institutioneller Investoren nach der 20 Mio. Euro-Anleihe 2018/2023 unverändert sehr hoch ist, wurde das Anleihevolumen nun um 5,0 Mio. Euro aufgestockt. Marktposition in der Schweiz deutlich gestärkt: Durch Mehrheitsbeteiligungen an der Live Music Production LMP S.A. und der Live Music Entertainment S.A., die zur Unternehmensgruppe des Promoters und Veranstalters Michael Drieberg gehören, erschließt DEAG neben der deutschsprachigen nun auch die französischsprachige Schweiz. Ähnlich wie DEAG sind die erworbenen Gesellschaften in den Bereichen Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live Events und Konzerten tätig. Der Fokus liegt dabei auf französischsprachigen Künstlern und Veranstaltungen wie z.B. Disney sur Glace, Patrick Bruel oder Michel Sardou. Wachstumspotenziale möchte DEAG insbesondere im Live-Entertainmentund Ticketing-Geschäft heben, da erfolgreiche Events, die bisher ausschließlich in der deutsch- oder französischsprachigen Schweiz stattfanden, perspektivisch auch in der jeweils anderen Region angeboten werden können. Aus dem kombinierten Geschäft rechnet DEAG mit einem profitablen Umsatzpotenzial i.H.v. 35,0 Mio. CHF. Wir gehen davon aus, dass davon etwas mehr als die Hälfte dem bisherigen Geschäft von DEAG zuzuordnen ist. Die neuen Gesellschaften dürften daher einen Jahresumsatz zwischen 13,0 und 15,0 Mio. CHF erwirtschaften, wovon etwa 40% noch im laufenden Jahr anfallen (MONe: Umsatz i.H.v. 5,6 Mio. Euro, EBITDA ca. 0,2 Mio. Euro). Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben, wir schätzen die Auszahlung auf rund 3,0 Mio. Euro. Zusätzliche Mittel zur Wachstumsfinanzierung: Seit Ausgabe der 20 Mio. Euro Anleihe Ende 2018 (Kupon 6,0% p.a.) akquirierte DEAG bereits vier Gesellschaften und hat damit die angekündigte Diversifikation des Künstlerund Eventportfolios spürbar vorangetrieben. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens institutioneller Investoren und der nach wie vor aussichtsreichen Akquisitionsmöglichkeiten stockte das Unternehmen die Anleihe nun um 5,0 Mio. Euro auf. Die zusätzlichen Mittel geben DEAG die Möglichkeit, den Markt weiter aktiv zu konsolidieren und die Marktposition in den Kernregionen Deutschland, Schweiz und UK zu stärken. Letztlich wird DEAG durch die sich verbessernde Marktposition u.E. auch attraktiver für andere Marktteilnehmer. Fazit: DEAG hat u.E. in den letzten Monaten strategisch die richtigen Schritte eingeleitet, um weiter profitabel zu wachsen. Dies zeigt sich auch in der erfreulichen Performance der DEAG-Aktie (6M relativ zum CDAX: +28,2%). Nach Anpassung unserer Prognosen infolge des jüngsten Zukaufs sowie der FK-Aufnahme erhöhen wir das Kursziel auf 6,00 Euro (zuvor: 5,80 Euro) und bestätigen unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18323.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

