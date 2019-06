Die Aufwärtsbewegung beim Goldpreis beschleunigt sich. Auslöser war ein Ausbruch über ein Mehrjahreshoch. Aktuell notiert Gold mit 1430 US-Dollar so hoch wie letztmalig vor sechs Jahren. Auch wenn sich die Preise mittlerweile heiß gelaufen haben, so überzeugt der Aufwärtstrend. Warum sich ein Einstieg auch heute noch lohnen könnte, was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...