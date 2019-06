Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Jedes Jahr beteiligen sich bundesweit rund 600.000 Schüler*innen der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels. Am 26. Juni 2019 treffen sich die 16 Besten der einzelnen Bundesländer in Berlin und lesen um den Titel "Deutschlands bester Vorleser". Wer den Preis schließlich erhält, zeigt KiKA in der Sondersendung "Die besten Vorleser Deutschlands" (rbb) am 6. Juli um 17:00 Uhr.



Nachdem alle Finalist*innen drei Minuten gelesen haben, muss die fünfköpfige Jury eine Entscheidung treffen. Sie besteht in diesem Jahr aus Damian Hardung (Schauspieler), Katty Salié (Journalistin und Moderatorin), Angelika Schaack (Hörbuchverlegerin), Tim Gailus ("Timster"-Moderator, KiKA) sowie der Vorjahressiegerin Victoria Schaay. Moderiert wird das Bundesfinale von Felix Seibert-Daiker ("ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator, KiKA).



Seit 60 Jahren führt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Vorlesewettbewerb jährlich durch, initiiert unter anderem von Erich Kästner im Jahr 1959. Als einer der größten und ältesten Schülerwettbewerbe Deutschlands steht er unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Rapper Eko Fresh performt einen eigens für das Jubiläum komponierten Song, der Lust auf Bücher und Lesen macht.



Der rbb zeichnet das Finale auf und produziert unter Redaktion von Anke Sperl eine Sondersendung für KiKA. Weitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt zum Vorlesewettbewerb: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Presse & Information Nicola zu Stolberg Tel 030 / 97 99 3 - 12 112 rbb-presseteam@rbb-online.de



Weitere Informationen: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt Tel. +49 361.218-1827 eFax: +49 361.218-291827 kika-presse.de