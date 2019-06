Bernie Sanders verkündete einen neuen Plan, um die 1,6 Billionen US-Dollar an ausstehenden Studentenkrediten zu löschen: "The College for All Act" würde alle 45 Millionen Amerikaner von ihren Studentenkrediten befreien und soll mit einer neuen Steuer auf Wall Street-Transaktionen bezahlt werden. In den USA haben ausstehende Schulden für Universitätsbesuche die Kreditkarten- und Autoschulden in den ...

