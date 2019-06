Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. In Gesprächen mit Investoren hätten sich Solvenz und Kapitalausstattung als wichtigste Themen für die spanische Bank herauskristallisiert, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch Kostensenkungen in Europa seien den Investoren ein Anliegen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-06-25/10:50

ISIN: ES0113900J37