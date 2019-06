UET United Electronic Technology AG: platziert Fremdkapitalrunde und wird verbleibende bestehende Minderheiten erwerben DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme UET United Electronic Technology AG: platziert Fremdkapitalrunde und wird verbleibende bestehende Minderheiten erwerben 25.06.2019 / 10:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Wachstumsfinanzierung über 12.500.000,00 EUR Fremdkapital * Rückkauf der letzten bestehenden Minderheiten im Konzern * Wandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass eine geplante und angekündigte Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde. Für die weitere Finanzierung des Wachstums wurde ein Darlehen über 12,5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von drei Jahren erfolgreich platziert. Die neuen Finanzmittel werden zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten als auch zur Finanzierung des Umlaufvermögens verwendet. Der finale Abschluss der Transaktion ist für Ende Juni 2019 geplant. Gemeinsam mit der Rückzahlung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten wird die UET Gruppe die letzten noch bestehenden Minderheiten im Konzern in Form einer stillen Beteiligung zurückkaufen. Im Rahmen der Transaktion ist beabsichtigt Verbindlichkeiten über insgesamt 3,2 Mio. EUR durch eine Kapitalerhöhung von Fremd- in Eigenkapital zu wandeln. Darin enthalten ist die Ausübung einer seit 2018 bestehenden Wandlungsoption. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterschrieben und bedarf noch der finalen und formalen Umsetzung, welche bis Ende Juli 2019 geplant ist. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com 25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 830317 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 830317 25.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LBKW6 AXC0103 2019-06-25/10:54