Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" belassen und nennt ein Kursziel von 42 Euro. Der Zughersteller sei in einem beständig wachsenden Markt gut positioniert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei dem Kapitalmarkttag des Unternehmens habe das Management eine ausgesprochen zuversichtliche Einschätzung des Zugmarktes vermittelt. Angesichts der vom Unternehmen in Aussicht gestellten stabilen Ergebnisse für 2019/20 senkte der Experte aber seine Schätzungen./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 04:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-06-25/11:05

ISIN: FR0010220475