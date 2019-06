Lufthansa-Aktien (WKN: 823212) befinden sich einen Tag nach dem Kapitalmarkttag des Konzerns am Montag heute weiter im Sinkflug um -1,70% auf 14,45 Euro. Die Airline-Gesellschaft hatte gestern noch vor Beginn der Veranstaltung in der Zentrale in Frankfurt erklärt, seine Anteilseigner künftig stärker am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen.

Lufthansa will zukünftig 20 bis 40% seines Konzerngewinns (bereinigt um einmalige Gewinne und Verluste) an Aktionäre als Dividende ausschütten. Bisher orientierte sich die Auszahlung ...

