Möbel-Marktführer Ikea testet ein Abo-Modell und vermietet Tische und Stühle. Wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell? Handelsexpertin Eva Stüber gibt Antworten.

Der schwedische Möbelgigant Ikea (Umsatz: 37 Milliarden Euro) testet ab dieser Woche ein neues Geschäftsmodell: Möbel zur Miete. Der Testlauf beschränkt sich zunächst nur auf die Schweiz und ist dort erst einmal nur für Firmen möglich; später soll das Konzept in den Niederlanden auch mit Studierenden getestet werden. In der Schweiz verleiht Ikea nicht einzelne Möbelstücke, sondern ganze Pakete, Komplettausstattungen für Büros und Sitzungszimmer. Für Sitzungszimmer etwa bieten die Schweden 18 verschiedene Pakete an. Die Mindestlaufzeit des Möbel-Abos beträgt zwölf Monate, Möbellieferung sowie Auf- und Abbau übernimmt Ikea. Zurückgenommene Möbel will Ikea über sein Programm "Second Life" weiterverkaufen.Interview mit Eva Stüber, Mitglied der Geschäftsführung des Kölner Handelsforschungsinstituts IFH Köln. Stüber hat BWL studiert, ihre Promotion schrieb sie zum Thema "Personalisierung im Internethandel".Frau Stüber, Ikea vermietet nun seine Möbel. Die aber haben nicht den Ruf, besonders langlebig zu sein und mehr als zwei Umzüge zu überleben. Was soll sinnvoll daran sein, diese Möbel zu verleihen?Wir erleben zurzeit eine Phase des Umbruchs, ausgelöst durch die Digitalisierung: Bequemlichkeit, Flexibilität und aber auch Nachhaltigkeit prägen unsere Gegenwart. So muss auch ein Platzhirsch wie Ikea schauen, wie er seine Relevanz am Markt halten kann. Weg vom Produkt, hin zum Servicegedanken - das ist der richtige Weg, um in Zukunft die Position auszubauen. So ist insgesamt zu beobachten: Dinge zu mieten, bekommt eine neue Relevanz. Der Besitz von Statussymbolen verliert an Bedeutung. Die Nutzung steht im Vordergrund - woraus eine neue Flexibilität erwächst. Wer Marktführer bleiben möchte, muss auch in diesem Bereich etwas wagen.

