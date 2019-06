Wien (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart war dank dem Rückenwind der EZB am EUR denominierten Credit-Primärmarkt geschäftig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Omnicom habe gestern eine Dualtranche Anleihe platziert (A: EUR Mio., acht Jahre; B: EUR 500 Mio., zwölf Jahre). Das Rating liege bei Baa1/BBB+. Die UMG Groupe habe sich bei ihrer Emission für eine zehnjährige Laufzeit entschieden (EUR 500 Mio., MS+150 BP, A-). IN?LI habe ebenfalls ein Volumen von EUR 500 Mio. für eine zehnjährige Emission gewählt. Die Emission habe bei MS+95 BP gepreist. Das Oderbuch habe bei über EUR 2,1 Mrd. geschlossen. Des Weiteren hätten im Corporate Segment unter anderem Telefonica, Klepiere und Enexis gepreist. Ein ähnliches Bild habe sich im Financial Bereich ergeben: da hätten beispielsweise Societe Generale (SNP), Nykredit (SNP), Mediobanca (Covered), Tatra Banka (Covered) und die SEB (SP) platziert. ...

