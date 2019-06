Das aus dem Solar-Team der TU Eindhoven hervorgegangene niederländische Startup Lightyear hat jetzt offiziell sein Langstrecken-Solarauto Lightyear One vorgestellt. Die Produktion des 149.000 Euro teuren Lightyear One soll 2021 starten. Das Fahrzeug soll sich vor allem durch seine Effizienz auszeichnen, was laut Lightyear eine WLTP-Reichweite von 725 Kilometern trotz einer relativ kleinen Batterie ...

