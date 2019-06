Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Online-Modehändlers Asos nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3500 auf 3300 Pence gesenkt. Obwohl sie mit ihrer Umsatzschätzung für 2019 über den Markterwartungen liege, sei sie in puncto Margen vorsichtiger, schrieb die nun für die Asos-Aktie zuständige Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zalando-Konkurrent investiere offenbar mehr als zunächst gedacht, um die Kundenakquise und das Wachstum in den USA zu beschleunigen. Mit ihrer Margenschätzung für dieses Jahr liege sie daher unter der Unternehmensprognose./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-06-25/11:25

ISIN: GB0030927254