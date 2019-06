Die Schweizer Großbank UBS hat Santander nach der Vereinbarung mit dem Versicherer Allianz zum Rückkauf eines 60-Prozent-Anteils von Allianz Popular auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 5,05 Euro. Strategisch sei dies ein logischer Schritt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die spanische Bank sei attraktiv bewertet./ajx/edh Anteil am spanischen Gemeinschaftsunternehmen Allianz Popular SL. Der Joint-Venture-Partner, die spanische Bank Banco Santander, werde für 936,5 Millionen Euro erwerbe Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-06-25/11:36

ISIN: ES0113900J37