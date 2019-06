Intermin Resources Ltd. gab gestern weitere exzellente Bohrergebnisse bekannt. Diese wurden im Rahmen eines Reverse-Circulation-Bohrprogramms am unternehmenseigenen Binduli-Goldprojekt durchgeführt, das 9 Kilometer westlich des Kalgoorlie-Boulder im Herzen der westaustralischen Goldfelder liegt.



Die erste Phase Einfüll- und Erweiterungsbohrungen konnte an den Crake- und Coote-Lagerstätten durchgeführt werden, die Teil des Projektgebietes sind.



Höhepunkte umfassen unter anderem:



? Bohrloch BRC19021: 11,3 g/t Gold über 4 Meter und 2,71 g/t Gold über 8 Meter ? Bohrloch BRC19025: 5,78 g/t Gold über 8 Meter und 1,09 g/t Gold über 4 Meter ? Bohrloch BRC19031: 2,01 g/t Gold über 8 Meter und 2,32 g/t Gold über 16 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de