Berlin (ots) - Von Mittwoch bis Donnerstag, 26. bis 27. Juni 2019, wird der diesjährige Deutsche Bauerntag des Deutschen Bauernverbandes (DBV) in Leipzig stattfinden. Er steht unter dem Motto "Wandel braucht Verlässlichkeit".



AfD-Bundesvorstandsmitglied Stephan Protschka erklärt dazu:



"Der Deutsche Bauerntag ist ein bewährtes Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Es erlaubt den Landwirten mitgestaltend tätig zu werden. Davon brauchen wir unbedingt mehr. Seit Jahren habe ich den Eindruck, dass Politik und Gesellschaft ausschließlich über die Köpfe unserer Bauern hinwegentscheiden. Die Landwirtschaft wird leider fast nur noch als Sündenbock betrachtet.



Insbesondere das diesjährige Motto "Wandel braucht Verlässlichkeit" begrüße ich sehr. Ständig werden von der EU und der Bundesregierung neue Reglementierungen, Verordnungen und Verbote verhängt. Diese sollen eigentlich dem Tier- und Umweltschutz dienen, erreichen aber in der Regel genau das Gegenteil. Nur Großbetriebe sind auf Dauer noch in der Lage mit dieser Bürokratieflut fertig zu werden. Die kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Familienbetriebe werden leider immer mehr ins Abseits gedrängt. Das immer größer werdende Höfesterben ist die traurige Bilanz dieser Entwicklungen. Vor allem ist aber der Beitrag der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Familienbetriebe unerlässlich für den Schutz unserer Umwelt, den Erhalt unserer Kulturlandschaften und der Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Sie zu erhalten ist die wichtigste Aufgabe der Agrarpolitik. Die AfD wird sich deshalb auch künftig für ihren Erhalt einsetzen.



Unsere Landwirtschaft braucht verlässliche Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Akzeptanz und vor allem faire Erzeugerpreise. Andernfalls werden wir in Zukunft nur noch Agrarfabriken in Deutschland haben.



In diesem Sinne wünsche ich dem Deutschen Bauerntag ein gutes Gelingen und zielführende Diskussionen."



