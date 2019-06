Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Norwegens billionenschwerer Staatlicher Pensionsfonds Ausland darf künftig auch in eine Reihe von Unternehmen investieren, bei denen ihm eine Anlage bislang aus ethischen Gründen verwehrt war.

Die Zentralbank des skandinavischen Landes, die den aus staatlichen Öleinnahmen gespeisten Fonds verwaltet, widerrief am Dienstag nach einer Empfehlung des Ethikrates entsprechende Restriktionen. Der Statens Pensjonsfond Utland darf nun auch Geld in Aktien des Investmentvehikels Grupo Carso, des Rüstungskonzerns General Dynamics, des Kaliförderers Nutrien, des Bergbauunternehmens Rio Tinto und des Einzelhändlers Walmart stecken.

Grupo Carso habe klargemacht, nicht länger in Tabakunternehmen zu investieren, hieß es zur Begründung. General Dynamics habe sich aus der Herstellung der von vielen Staaten geächteten Streumunition zurückgezogen, die 2005 zum Ausschluss führte. Nutrien, die vormalige Potash Corp. of Saskatchewan, verletze nicht länger grundlegende ethische Normen in der Westsahara, während Rio Tinto seine Anteile an dem mit massiven Umweltschäden verbundenen Tagebau der Grasberg-Mine in Indonesien inzwischen verkauft habe.

Walmart war 2006 wegen schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen auf die Negativliste gelangt. Der Ethikrat habe nun festgestellt, dass die Gründe für den Ausschluss nicht mehr gegeben seien.

