Der Edelmetallsektor ist heiß. Gold, Silber & Co. konnten zuletzt deutlich zulegen. Insbesondere Gold scheint in diesen Tagen völlig entfesselt zu sein. Nach dem massiven Preisanstieg stellt sich natürlich zu Recht die Frage; wie viel Potential steckt noch in der angelaufenen Rally? Mit anderen Worten: Wo könnten die nächsten Kursziele für Gold liegen? Doch nicht nur Gold möchten wir an dieser Stelle betrachten, die Lage bei Silber ist nicht minder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...