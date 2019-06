Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts016/25.06.2019/11:35) - MRG Effitas, eines der weltweit führenden Test- und Zertifizierungsinstitute, hat ESET Internet Security für seine Schutzleistung vor Financial-Malware in seinem aktuellen Report "Online Banking/ Browser Security Certification - Q1 2019" ausgezeichnet. Lediglich vier von neun Herstellern erhielten die renommierte Zertifizierung für ihre hervorragende Leistung bei der Absicherung des Online-Bankings und -Shoppings. MRG Effitas hat sich auf Sicherheitstests im Bereich Online-Banking-Gefahren spezialisiert und verwendet in seinen Settings als einziges Institut weltweit ausschließlich In-the-Wild-Bedrohungen. Das "Online Banking/Browser Security Certification" Programm gilt als anerkannter Standard, mit dem Sicherheitsanbieter, Finanzinstitute und Unternehmen die Wirksamkeit einer Sicherheitslösung gegen aktuelle Finanz-Malware-Angriffe einschätzen können. "Die Zertifizierung zeigt unser Engagement bei der Entwicklung umfassender Schutztechnologien. Ob Online-Banking oder -Shopping, der Schutz persönlicher Daten hat für uns den höchsten Stellenwert", so Elöd Kironský, Head of Core Technology Development bei ESET, zum aktuellen Ergebnis. "Financial-Malware wird für Verbraucher zu einer immer größeren Bedrohung. Daher sind wir sehr Stolz, Anwendern mit unseren Lösungen eine nachweislich zuverlässige Schutztechnologie anbieten zu können." Der aktuelle Report basiert auf Ergebnissen von drei unterschiedliche Einzeltests: dem In-The-Wild Real Financial Malware-Test, dem Botnet-Test mit Banking-Trojanern und dem Kredikarten-Skimmer-Test. Durch die Simulation von normalem Nutzerverhalten, zeigen die unterschiedlichen Testszenarien, wie Financial-Malware funktioniert, wie sie angreift und wie solche Angriffe verhindert werden können. Weitere Informationen über ESET-Technologien- und -Lösungen finden Sie auf: https://www.ESET.de Kostenloser Unternehmensratgeber "Datenschutz für Dummies" ab sofort erhältlich Viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vernachlässigen das Thema Datenschutz und werden so zur leichten Beute von Cyberkriminellen. Mit einer gezielten Kampagne macht sich der europäische IT-Security-Hersteller ESET für diese Firmen stark und veröffentlicht den Ratgeber "Datenschutz für Dummies". Dieser informiert nicht nur IT-Manager in unterhaltsamer Form zu Sicherheitstechnologien, Tools und Prozessen, mit denen sie Datenschutzmaßnahmen umfassend optimieren können. "Datenschutz für Dummies" von Lawrence Miller ist exklusiv bei ESET erhältlich und steht ab sofort online zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mehr Informationen auf: https://www.datenschutz-dummies.com (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190625016

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2019 05:35 ET (09:35 GMT)