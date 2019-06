Maxhütte-Haidhof (ots) - Netto Marken-Discount erweitert sein Sortiment an Babynahrung und Babypflegeartikeln. Ab Anfang Juli können Eltern über 40 neue Bio-Produkte des Marktführers Hipp sowie Flaschen und Schnuller der Marke NUK in allen Netto-Filialen bundesweit erwerben. Damit wächst das Babysortiment von Netto auf über 100 Artikel - von Anfangsmilch und Babybrei bis Puder und Windeln.



Die Nachfrage nach Babynahrung und -pflege im Lebensmitteleinzelhandel steigt: Immer mehr Familien kaufen Babyprodukte bevorzugt beim Discounter: 2018 gaben Verbraucher laut einer Studie von Nielsen jeden fünften Euro für Baby- und Kleinkindpflege im Discount aus. Netto hat den gesteigerten Bedarf nach hochwertiger Babynahrung und -pflege bei Eltern erkannt und bietet mit den neuen Bio-Produkten noch mehr Vielfalt im Babysortiment: "Familien mit Babys und Kleinkindern sind für uns eine wichtige Zielgruppe, daher wollen wir mit unserer Sortimentsergänzung diesen Kunden eine noch attraktivere Auswahl in den Netto-Regalen bieten", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.



Vielfalt für die Kleinsten mit über 100 Produkten



Um Familien mit Kleinkindern noch mehr Vielfalt zu bietet, erweitert Netto Marken-Discount sein Sortiment an Babynahrung und Babypflege ab Anfang Juli. Dazu nimmt Netto 40 Bio-Produkte des Marktführers Hipp neu ins Programm. Auch Flaschen und Schnuller der Marke NUK erweitern das Baby-Sortiment auf insgesamt 100 Artikel, darunter auch die Marken Bebivita und Penaten. Das Sortiment wird mit hochwertigen Eigenmarkenprodukten abgerundet.



Weitere Informationen unter: https://www.netto-online.de/c/babynahrung/N0206/



