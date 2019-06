Hannover (www.anleihencheck.de) - Optimisten hätten vielleicht auf in der Summe stärkere kanadische Wirtschaftsdaten im 1. Quartal gehofft, positiv zu bewerten ist aber, dass sich zunehmend Hinweise auf eine erfreulich starke Binnennachfrage zeigen, so die Analysten der Nord LB.In diesem Kontext sei auch relevant, dass die Mai-Zahlen zum Stellenaufbau die Finanzmärkte in der Tat wieder einmal positiv überrascht hätten. Auch das Ende des Zollstreits zwischen den USA und Mexiko sei hilfreich für die kanadische Wirtschaft. Damit sei das NAFTA-Nachfolgeabkommen USMCA wieder "in der Spur". Der Handelskonflikt zwischen Peking und Washington bleibe natürlich ein Belastungsfaktor. ...

