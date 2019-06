Das Analysehaus Pareto Securities hat die Einstufung für KWS Saat anlässlich der angekündigten Übernahme von Pop Vriend auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Mangel an Synergien sei seine Hauptsorge, während der Preis für den Saatguthersteller im vertretbaren Rahmen liege, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-06-25/12:15

ISIN: DE0007074007