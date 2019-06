In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Bitcoin Group, Beyond Meat, Lufthansa, Daimler, Tesla, Varta und Nel. Die Aktie der Bitcoin Group hat sich im Vergleich zum im Februar markierten Jahrestief von etwas über 15 Euro mittlerweile fast verdreifacht. Damit verlief die Entwicklung nahezu parallel zu der des Bitcoin, der von 3.500 auf aktuell über 11.000 Dollar gestiegen ist. Jetzt stellen sich zwei Fragen: Geht die Aufwärtsbewegung direkt weiter? Und wie weit kann können Bitcoin und Bitcoin Group steigen? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die irren Kursbewegungen bei Beyond Meat und wie es dort jetzt weitergehen könnte, um die Negativ-Schlagzeilen der beiden DAX-Werte Lufthansa und Daimler, um die sehr konsequenten Analysten bei Tesla und um die Frage, ob Varta den Höhenflug fortsetzen und Nel wieder Fahrt nach oben aufnehmen kann.