- Youtube-Star Saliha Özcan von Sallys Welt gewinnt in drei Kategorien - Influencer als wichtige Botschafter für den interkulturellen Austausch - Mediafluence Awards sollen jährlich als Plattform für die Etablierung der Influencer im deutschen Mainstream dienen



Die deutsch-türkische Social-Media-Community war am vergangenen Wochenende mit nur einem Thema beschäftigt: Mit den prominenten Gästen und Gewinnern der ersten deutsch-türkischen Influencer-Preisverleihung. Am 22. Juni fanden erstmalig die Mediafluence Awards (www.mediafluence.de) in Berlin statt. Bei der Preisverleihung wurden die wichtigsten Influencer mit deutsch-türkischem Hintergrund in 14 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.



Das sind die Gewinner



Gleich mehrere Awards räumte Sallys Welt ab: Die Youtube-Köchin Saliha Özcan erhielt in den Kategorien Best Business, Best Food und Best Female je einen Award. Die Auszeichnung für Best Male wurde an Emrah verliehen, der mit seinen Social-Media-Fans regelmäßig Life Hacks, Food-Rezepte und Reaction-Videos teilt. Die Kategorie Best Sport ging an die Shredded Brothers und wurde von Avni Yildirim, dem türkischen Profiboxer im Supermittelgewicht und Anwärter des WBF-Weltmeistertitel (World Boxing Federation), überreicht. Als Best Comedian wurde Minzi Aysel ausgezeichnet.



Jury und Community wählen die Gewinner



Das Abstimmungsergebnis basiert einzig auf den Stimmen der deutsch-türkischen Community. Im Vorfeld zu den Awards wurden die Fans über verschiedene deutsch-türkische Medien zur Abstimmung aufgerufen, für ihre Social-Media-Idole abzustimmen.



Zahlreiche Showacts und Überraschungslaudatoren



Die Preisverleihung mit 54 Nominierten, die gemeinsam auf eine Bruttoreichweite von über 100 Millionen Followern kommen, wurde von zahlreichen Showacts begleitet: Esraworld, Derya Ürkmez und Joana Kesenci (Finalistin bei "Deutschland sucht den Superstar"). Die Überraschungslaudatorin Funda Vanroy, bekannt aus dem ProSieben Wissensmagazin Galileo, sorgte mit ihrer Rede bei den Gewinnern für Freudentränen. Mr. Yasin faszinierte das Publikum mit einer Hypnose-Show und entführte die Zuschauer in eine andere Dimension. Das Event wird nächsten Samstag, den 29. Juni 2019, in einer Sondersendung auf dem TV-Sender Show Turk, der über Kabel und Satellit empfangbar ist, ausgestrahlt.



Influencer als wichtige Botschafter



Auch Influencer mit Migrationshintergrund haben im digitalen Zeitalter eine klare Position eingenommen. Sie sind wichtige Botschafter für die interkulturelle Kommunikation. Die Mediafluence Awards sollen nun jährlich als Plattform für die Etablierung der Influencer im deutschen Mainstream dienen.



"Viele deutsch-türkische Influencer genießen hierzulande sehr hohe Popularität, fanden jedoch außerhalb ihrer Community nur wenig Resonanz. Das wollten wir ändern und uns für das Engagement der Influencer bedanken. Sie tragen einen wichtigen Teil zu einem toleranten Miteinander und der Identitätsfindung junger Menschen mit Migrationshintergrund bei. Dass wir bereits bei den ersten Mediafluence Awards so viele namhafte Gäste begrüßen durften, zeigt uns wie wichtig unsere Botschaft ist. Deswegen wollen wir im nächsten Jahr den Fokus nicht nur auf Entertainment, sondern auch auf den wirtschaftlichen Austausch legen", sagt Serdar Uzun, Initiator der Mediafluence Awards.



Über Star Media Sales and Productions GmbH



Star Media Sales & Productions GmbH (www.startvmedia.com) ist eine Media-Agentur mit deutsch-türkischem Hintergrund. Diese wurde 2012 von Serdar Uzun mit Sitz in Berlin gegründet. Serdar Uzun arbeitete zuvor unter anderem für Constantin Entertainment als Projektleitung vieler TV-Formate in der Türkei. Star Media Sales & Productions GmbH hat sich auf mediale Themen und Projekte rund um die deutsch-türkische Zielgruppe spezialisiert und bereits mit zahlreichen TV-Größen wie Stefan Raab, Bülent Ceylan, Kaya Yanar, Beyaz und Okan Bayülgen zusammengearbeitet.



