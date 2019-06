Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia senkte am 4. Juni wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf ein neues Rekordtief von 1,25%, so die Analysten der Nord LB.Dennoch würden Zinssenkungsfantasien weiterhin im Markt bestehen bleiben. Das Statement und die Äußerungen von Governor Lowe seien im Anschluss an die Entscheidung dovish ausgefallen. Viel dürfte nun von der Entwicklung des australischen Arbeitsmarktes abhängen. Im Mai seien die Beschäftigungsdaten zwar halbwegs solide gewesen, doch seit Dezember sei die Arbeitslosenquote gestiegen - um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...