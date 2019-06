München (ots) - Der Münchner Finanzierungsvermittler Finanzierung.com wurde bei den diesjährigen BankingCheck und eKomi Awards zum besten Vermittler für Unternehmensfinanzierungen gekürt. Das Finanzportal setzte sich gegen 65 Mitbewerber durch, indem es die höchstmögliche Punktzahl durch Kundenbewertungen erreichte.



Kunden loben insbesondere die unabhängige Beratung sowie die persönliche, langfristige Begleitung. Joachim Haedke, Geschäftsführer von Finanzierung.com, erklärt: "Im Zuge des rasant wachsenden Finanzierungsmarkts haben Unternehmen Schwierigkeiten, den Überblick über Anbieter und Finanzierungsmöglichkeiten zu behalten. Finanzierung.com setzt hier an und ermittelt sowohl den günstigsten Finanzierungspartner als auch die sinnvollste Finanzierungslösung.



Über Finanzierung.com



Der Unternehmensfinanzierer Finanzierung.com gehört zu Deutschlands wichtigsten Finanzierungsvermittlern für den Mittelstand. Das in München ansässige Unternehmen vermittelt sowohl klassische als auch alternative Unternehmensfinanzierungen im gesamten DACH-Raum.



Welche Finanzierungen werden vermittelt?



Von klassischen Finanzierungen, wie Bankkrediten und Kontokorrentlinien, über asset-basierte Finanzierungen (Factoring, Leasing oder Finetrading) bis hin zu Mezzanine-Finanzierungen betreut die Finanzierung.com alle relevanten Instrumente der Unternehmensfinanzierung. Darüber hinaus vermittelt das Unternehmen Investoren für Eigenkapital-Finanzierungen, z. B. über Venture Capital Fonds oder Private Equity Gesellschaften.



Ablauf der Finanzierung



Finanzierung.com streut Finanzierungsanfragen bundesweit, um zu gewährleisten, dass die günstigsten Konditionen erzielt werden. Hierfür steht dem Finanzierer ein Netzwerk aus über 230 Finanzierungspartnern zur Verfügung. Dies umfasst neben zahlreichen etablierten Banken auch alternative Finanzdienstleister, wie Tochtergesellschaften großer Unternehmen oder spezialisierte Finanzdienstleister. Die daraus folgenden Angebote können die Kunden als Vergleich zu bestehenden Konditionen oder selbst eingeholten Angeboten nutzen. Die Streuung der Anfrage sowie die Vorlage der Angebote durch die Finanzierung.com sind kostenlos und unverbindlich.



OTS: Finanzierung.com GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130785 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130785.rss2



Pressekontakt: Finanzierung.com GmbH www.finanzierung.com Niklas Zolper 089 / 230 274 34 niklas.zolper@finanzierung.com