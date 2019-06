Hamburg (ots) -



Zum Start diskutieren Juso-Chef Kevin Kühnert und der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor über die Wohnungskrise, die "Luxus-Grün-Mentalität" und darüber, warum die Volksparteien gerade keine jungen Leute erreichen.



Am Donnerstag startet der STERN mit DISKUTHEK ein junges, wöchentliches Debattenformat, das als Video-on-Demand auf www.stern.de/diskuthek und youtube.com/Stern gezeigt wird. DISKUTHEK bringt Menschen zusammen, die gegensätzlicher Meinung sind und über aktuelle gesellschaftspolitische Themen diskutieren.



Als Kulisse für den Schlagabtausch dient ein Rooftop-Studio mit Industriecharme, das Gruner + Jahr eigens auf dem Dach des Verlagsgebäudes eingerichtet hat. Auch die Moderatoren Melanie Stein und Aimen Abdulaziz-Said sind neu beim STERN und führen im Wechsel durch die Shows. Mit den Gesprächspartnern suchen sie nach konstruktiven Lösungsansätzen.



In YouTube-Live-Videos sprechen die Moderatoren zudem mit weiteren Experten über das jeweilige Thema und die Reaktionen der Community darauf. User können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.



Prominente Gäste der ersten Ausgabe sind der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Sie diskutieren unter anderem über die Wohnungskrise, die "Luxus-Grün-Mentalität" und darüber, warum die Volksparteien gerade keine jungen Leute erreichen. In den nächsten Folgen wird es um Polizeigewalt, die Legalisierung von Cannabis und Rassismus im Deutschrap gehen.



Isa von Heyl, Head of Video & Audio beim STERN: "DISKUTHEK ist neu, spricht die Sprache der YouTube-Generation und bringt die Themen, die sie bewegt. Und zwar dort, wo sie sich informiert, im Netz. Dahinter steht sowohl die eigens gegründete DISKUTHEK-Redaktion als auch die ganze journalistische Kompetenz des STERN, die beispielsweise bei der Recherche und dem Fact-Checking zum Einsatz kommt. Mit DISKUTHEK bietet der STERN den Usern ein neuartiges Angebot, das guten Journalismus mit innovativen Video-Elementen vereint."



Der STERN hat für DISKUTHEK im Rahmen der Google News Initiative eine Anschubfinanzierung von YouTube erhalten.



