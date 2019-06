Citigroup erwartet, dass der Kurs von Natixis nach dem Bloomberg-Bericht über 3 Milliarden Euro an Mittelabflüssen bei der Fondstochter H2O unter Druck bleiben wird. Für den Markt würden sich Fragen vor allem in Bezug auf Risikomanagement, Vermögensallokation und Nachhaltigkeit des Partnermodells stellen. Natixis versuche, die Stimmung am Markt zu beruhigen, doch dürfte die Kursentwicklung weiterhin empfindlich auf die Entwicklung bei den Kosten/Abflüssen reagieren, da diese Risiken für Geschäftsdaten, Ertragskraft und Reputation bergen.

June 25, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

