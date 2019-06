Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Qiagen von 34,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Reaktion auf den Investorentag habe er seine Gewinnprognosen für das Biotech-Unternehmen angepasst, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis 2023 sei mit weiterem Umsatz- und Ergebniswachstum zu rechnen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 09:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 11:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-06-25/13:50

ISIN: NL0012169213