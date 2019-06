Unterföhring (ots) - - Sky berichtet ab Montag, 1. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres - Moderierte Tennis-Konferenz mit dem Besten aus Wimbledon mit Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Patrick Kühnen bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche auf Sky Sport 1 HD - Auftaktmatches der Titelverteidiger Novak Djokovic und Angelique Kerber am 1. Juli und 2. Juli, jeweils ab 13.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD - "Quiet please - die Wimbledon-Highlights" täglich ab 22.00 Uhr auf Sky Sport News HD und Sky Sport 1 HD - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabei sein - "Dein Sky Sport Sommer": Die Übersicht über die Programm-Highlights des Sportsommers unter sky.de/sommer



Unterföhring, 25. Juni 2019 - Nächsten Montag ist es soweit: Die Tennis-Elite kämpft um den begehrtesten Titel der Tenniswelt. Schaffen es Alexander Zverev und Dominic Thiem erstmalig, ausgerechnet im All England Lawn Tennis & Croquet Club ihren ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere zu gewinnen? Oder setzen sich die Routiniers Novak Djokovic oder Roger Federer wieder durch? Und gelingt Angelique Kerber die Titelverteidigung nach einem eher durchwachsenen ersten Halbjahr 2019? Sky berichtet ab dem 1. Juli täglich und insgesamt über 350 Stunden auf fünf Kanälen live vom "heiligen Rasen aus Wimbledon. Sky überträgt die Erstrundenmatches der beiden Titelträger Novak Djokovic am 1. Juli und Angelique Kerber am 2. Juli jeweils live ab 13.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD.



Auf Sky Sport 1 HD überträgt Sky bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche die Tennis-Konferenz, in der die Zuschauer das Beste aus Wimbledon miterleben können - Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews. Durch die Konferenz und den Live-Tag in Wimbledon führen von vor Ort Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Patrik Kühnen. Das Studio liegt direkt auf der Anlage und bietet im Hintergrund den Blick auf einen der Courts. Auf Sky Sport 2 HD läuft immer das Geschehen vom Centre Court live, auf Sky Sport 3 bis 5 HD die jeweils besten aktuell laufenden Matches mit Fokus auf den deutschen Spielerinnen und Spielern.



Bis einschließlich Montag der zweiten Turnierwoche beginnt die Live-Berichterstattung auf Sky Sport 1 bis 5 HD jeweils um 11.45 Uhr (bis planmäßig 22.00 Uhr). Ab dem Dienstag der zweiten Woche verringert sich dann mit dem fortgeschrittenen Turnierverlauf die Anzahl der Kanäle auf zwei und der Übertragungsbeginn auf den frühen Nachmittag. Ab dann laufen auf Sky Sport 1 und 2 HD jeweils Live-Matches. An den Finaltagen 13./14.7. werden neben den Einzelfinals auch beide Doppel-Endspiele übertragen.



Vor Ort geht während der zwei Wochen Reporter Moritz Lang auf Stimmenfang. Hartmut von Kameke ist während der ersten Woche in London, Katharina Kleinfeldt während der zweiten. Im Einsatz sind insgesamt 12 Live-Kommentatoren: Stefan Hempel, Roland Evers, Marcel Meinert, Paul Häuser, Markus Gaupp, Kai Dittmann, Sascha Roos, Florian Bauer, Toni Tomic, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner.



"Quiet please - die Wimbledon-Highlights": täglich ab 22.00 Uhr auf Sky Sport News HD und Sky Sport 1 HD



Im Anschluss an die Übertragung der Live-Matches meldet sich die Sendung täglich um 22.00 Uhr, moderiert aus dem Studio Sky Sport HQ in Unterföhring von Katharina Kleinfeldt in der ersten Woche, Hartmut von Kameke in der zweiten Woche. Hier werden Highlights der Matches des Tages gezeigt - außerdem gibt es hier Analysen und die Stimmen der Spielerinnen und Spieler, die bei Yannick Erkenbrecher und Patrik Kühnen im Studio vor Ort zu Gast waren. "Quiet please - die Wimbledon-Highlights" wird neben Sky Sport 1 HD auch für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.



Auch in diesem Jahr bietet skysport.de mit dem Wimbledon-Channel täglich von 10.00 Uhr bis circa 20.00 Uhr einen exklusiven Live-Stream mit Behind-the-Scenes-Reportagen, Interviews, Live-Ausschnitten und aktuellen Highlights aus Wimbledon - direkt vom Court. Zudem sind täglich auf skysport.de Highlight-Clips der Spiele vom heiligen Rasen abrufbar.



Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein



Die Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Tennis-Übertragungen von Sky live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Wimbledon 2019 live bei Sky:



Woche 1



Montag, 1.7. ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Dienstag, 2.7. ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Mittwoch, 3.7., ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Donnerstag, 4.7., ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Freitag, 5.7., ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Samstag, 6.7., ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD



Woche 2



Montag, 8.7. ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD bis Sky Sport 5 HD Dienstag, 9.7. die Viertelfinals Damen ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD Mittwoch, 10.7., die Viertelfinals Herren ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD Donnerstag, 11.7., die Halbfinals Damen ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD Freitag, 12.7., die Halbfinals Herren ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD Samstag, 13.7., das Finale Damen ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD Sonntag, 14.7., das Finale Herren ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD



