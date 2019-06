Basierend auf der ECP-Technologie (Embedded Components Packaging) von AT&S wurden bisher bereits aktive und passive Komponenten für Low-Power-Designs in Leiterplatten integriert und in Serienfertigung unter Einhaltung hoher Qualitätsanforderungen eingesetzt. Vor diesem Hintergrund ist die Implementierung von Leistungshalbleitern wie MOSFETs oder Dioden direkt in die Leiterplatte ein vielversprechender Ansatz, um die steigenden Anforderungen im Hinblick auf die Elektromobilität und anspruchsvolle Industrieanwendungen zu erfüllen. AT&S nutzte die ECP-Technologie zur Realisierung effizienter Power-Packaging-Lösungen und Leistungsmodule. Gegenüber der SMT-Technologie konnte der Platzbedarf eines Leistungsmoduls beispielsweise um 50 Prozent reduziert werden. Darüber hinaus wurden gute Ergebnisse beim Schaltverhalten, der Wärmeabfuhr und der elektrischen Robustheit erzielt.

Kupferverbindungen mit großen Querschnitten

Das Eureka Catrene-Projekt Empower von Mai 2013 bis Februar 2017 hatte das Ziel, eine Technologie für Embedded-Leistungskomponenten für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. An diesem von AT&S koordinierten Projekt waren unter anderem ST Microelectronics, Atotech, ILFA, Continental, die TU Wien und die TU Berlin beteiligt. Die Verbindungen zwischen den Leistungsbauelementen ...

