- Durch Kombination vollständiger 3D-Daten, Dimension, Position und Geschwindigkeit schließt "Helius" die Leistungslücke bei der Klassifizierung von Objekten und Verhaltensweisen in Echtzeit -

Ein Netzwerk von laserbetriebenen intelligenten Sensoren, das sich automatisch mit anderen Sensortypen verbinden und Videoüberwachungsanlagen für multidimensionale Überwachung aktivieren kann, wird nächste Woche anlässlich der Global Security Exchange (GSX) in Chicago eingeführt.

Das Helius-System von Cepton Technologies nutzt die Leistungsstärke und Präzision von Lasern zusammen mit intelligenten KI-basierten Erkennungs- und Tracking-Technologien, um eine detaillierte bildliche Darstellung von Aktivitäten in einem bestimmten Bereich zu geben, und zwar unabhängig von den jeweiligen Lichtbedingungen.

Helius, das sich nahtlos in bestehende Sicherheitssysteme integrieren lassen soll, ist ein intelligentes Lidar-Netzwerk, das Edge-Computing nutzt, um Erkennungs-, Tracking- und Klassifizierungsfunktionen in Echtzeit zu bieten. Das Helius-System kombiniert vollständige 3D-Daten, Dimension, Position und Geschwindigkeit von mehreren intelligenten Sensoren an unterschiedlichen Standorten, um eine umfassende Abdeckung und Echtzeit-Überwachung zu bieten. Nutzer können Ereigniszonen erstellen und verwalten und Auslöser einrichten, um Alarme oder andere Sensortypen zur weiteren Überprüfung zu aktivieren, wenn potenzielle Bedrohungen erkannt werden.

Vor seiner Teilnahme an der GSX, die vom 8. bis 12. September stattfindet, sagte Jerone Floor, Produktleiter bei Cepton: "Die Verbindung unserer intelligenten Sensoren in einem Helius-Netzwerk ermöglicht einen noch nie dagewesenen Abdeckungsgrad kritischer Bereiche.

Helius ergänzt bestehende Sicherheitssysteme um eine zusätzliche Schicht und schließt somit die Lücke in Systemen mit mittlerer Reichweite. Dadurch wird die Klassifizierung von Objekten möglich, wie z. B. Menschen, kleine Tiere und Fahrzeuge, sowie von Verhaltensweisen wie Kriechen, Kauern und Rennen."

Im Tandembetrieb können die Sensoren genutzt werden, um den gleichen Bereich aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren, sodass tote Winkel beseitigt werden und eine maximale Abdeckung gewährleistet ist.

"Aufgrund des geringen Strombedarfs und der hohen 3D-Bildauflösung unabhängig von den Lichtbedingungen läutet das Helius-System ein neues Zeitalter multidimensionaler Sicherheit ein, das in fast allen Umgebungen eingesetzt werden kann", erklärte Jerone Floor.

Das Helius-System setzt sich aus einem Netzwerk intelligenter Lidar-Einheiten namens Vista-Edge zusammen, das einen Lidar-Sensor mit einem leistungsstarken Mikrocomputer in einem einzelnen Paket kombiniert. Vista-Edge, das durch das von Cepton patentierte System Micro-Motion Technology (MMT) angetrieben wird, ist rotationsfrei und nach vorne ausgerichtet, sodass es in das Gehäuse einer Standard-Sicherheitskamera passt.

Der Mikrocomputer verarbeitet sämtliche Informationen direkt am Netzwerkrand ("Edge"*), sodass nur potenzielle Bedrohungen herausgefiltert werden. Da die Datenverarbeitung im Inneren der Einheit stattfindet, ist die Datenübertagung auf ein Minimum beschränkt und benötigt nur wenige Kilobytes, wohingegen für Videos mehrere Megabyte Speicherplatz nötig wären.

Dadurch wird für den Einsatz jedes Sensors lediglich eine einfache SIM-Karte für ein Mobiltelefon benötigt. Außerdem ist bei minimalem Strombedarf die drahtlose Installation möglich.

Da die Erfassungs- und Netzwerksoftware von Helius browserbasiert ist, kann das System für maximale Benutzerfreundlichkeit über Mobiltelefone und Tablets betrieben werden.

Neil Huntingdon, Vorstand für Geschäftsfeldentwicklung bei Cepton, sagte: "In der Vergangenheit waren die Möglichkeiten für eine wirklich umfassende Überwachung auf den Einsatz mehrerer Kameras an einem Standort beschränkt, die jeweils von einer Arbeitskraft vor Ort überwacht wurden. Das ist kostspielig in der Bereitstellung und Durchführung, allein schon im Hinblick auf die Datenkapazität, die benötigt wird, um das gesamte Videomaterial zu übertragen.

Das Helius-System bietet vollständige Abdeckung durch ein intelligentes Überwachungssystem, dem keine potenzielle Bedrohung entgeht. Wir sprechen hier von Sicherheit der nächsten Generation im Zeitalter der Vernetzung."

Das Helius-System, bei dessen Gestaltung auf Benutzerfreundlichkeit geachtet wurde, kann über WLAN, Mobilfunknetze und Ethernet betrieben und auch zur Verkehrsüberwachung genutzt werden es erkennt zum Beispiel, wenn Pakete hinterlassen oder über Zäune und Mauern geworfen werden.

Jerone Floor fügte hinzu: "Dank der fehlerfreien Präzision unseres Systems können wir uns mit buchstäblich laserscharfem Fokus auf potenzielle Bedrohungen konzentrieren, sodass dann begleitende Sicherheitssysteme aktiviert werden können, wie z. B. Kameras, um detaillierteres Bildmaterial der vermeintlichen Bedrohung zu erfassen bzw. das Sicherheitspersonal zu alarmieren.

Helius markiert einen deutlichen Wandel bei Überwachungs- und Sicherheitsmaßnahmen, indem Falschmeldungen minimiert und Bedrohungen reduziert werden sowie das Vertrauen in die Sicherheit drastisch verbessert wird."

Die Global Security Exchange (GSX), das ehemalige ASIS International Annual Seminar and Exhibits, ist die bedeutendste und wegweisendste Veranstaltung im Sicherheitssektor, die jegliche Aspekte der Branche vereint. Experten für die Bereiche Cyber-, Betriebs- und physische Sicherheit aus dem privaten und öffentlichen Sektor, verbundene Organisationen und Partner sowie die führenden Lösungsanbieter der Branche versammeln sich auf der GSX, um die weltweit umfassendsten Informationen und innovativsten Technologien im Sicherheitsbereich kennenzulernen.

Cepton Technologies wird auf der GSX, die im McCormick Place in Chicago stattfindet, in Ausstellungshalle A an Stand 1894 neben dem Bistro vertreten sein. Ein Treffen vor Ort kann per E-Mail an media@cepton.com arrangiert werden.

*Edge-Verarbeitung

Edge-Verarbeitung beschreibt die Aggregation, Datenmanipulation und Reduzierung der Bandbreite sowie andere Logik direkt an einem IoT-Sensor oder -Gerät. Je besser das Gerät die Daten für die Cloud vorbereiten kann, desto weniger Arbeit muss die Cloud erledigen

Über Vista-Edge

Vista-Edge ist eine intelligente Sensoreinheit, die den Lidar-Hochleistungssensor von Cepton mit einem leistungsstarken Edge-Computing-Gerät kombiniert. Die Erfassungs- und Netzwerksoftware von Helius ist bereits vorinstalliert, sodass die Ökosystempartner von Cepton Lösungen integrieren und entwickeln können, die auf ihre spezifischen Märkte zugeschnitten sind. So können z. B. Integratoren aus den Bereichen Sicherheit, Transportinfrastruktur und Einzelhandel jetzt traditionelle Lösungen mit hochmodernem 3D-Tracking auf Lidar-Basis ergänzen.

Vista-Edge wird von der KI-Computing-Plattform Jetson TX2 von NVIDIA angetrieben und funktioniert zusammen mit dem Portfolio an MMT-Lidar-Sensoren von Cepton, die hochauflösende 3D-Bilder aus weiter Entfernung ermöglichen.

Vista-Edge ist ein echtes Plug-and-Play-Gerät. Das System ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Das mitgelieferte und vorinstallierte Softwarepaket umschließt Cepton SDK, CeptonViewer und den Perception Server. Die Hardware hat ein kompaktes, leichtes Design und verfügt über Anschlüsse für Verbindungen mit 1-Gb-Ethernet, HDMI, USB 3.0 sowie USB 2.0 und läuft über IoT- und WLAN-Netze.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc., ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der Lidar-Produkte der nächsten Generation für die Bereiche Sicherheit, intelligente Infrastruktur, Transport und Einzelhandel liefert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepton.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

