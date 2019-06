Berlin (ots) - Die Beovita Vital GmbH erlangte mit ihrem Produkt Parodont-Gel durch das TV-Format "Die Höhle der Löwen" deutschlandweit Bekanntheit. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Produktlaunch avancierte es zum meistgekauften Zahnfleischpflege-Gel in Deutschland. Die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel sind seit 2017 Geschäftspartner des Unternehmens. Das Parodont-Gel zeichnet sich durch das darin enthaltene hochwertige Schwarzkümmelöl aus, dessen antibakterielle Wirkung unter anderem von der Medizinischen Hochschule Hannover bestätigt wurde. Der Zahnmediziner Dr. med. dent. Ismail Özkanli erklärt, wann ein derartiges Produkt mit Schwarzkümmelöl wirkt und wann nicht.



"Es gibt verschiedene Anbieter, die Schwarzkümmelöl in ihren Produkten einsetzen. Jedoch gibt es hier signifikante Unterschiede. Zum einen führt eine oftmals falsche Zusammensetzung der Inhaltsstoffe nicht zum gewünschten Ergebnis. Einige Produkte enthalten zum Beispiel Pfefferminzöl und dies setzt die Wirkung von Schwarzkümmelöl herab. Außerdem sinkt bei mehreren Inhaltsstoffen der Anteil des Schwarzkümmelöls. Bei einem Inhalt von z.B. 10 ml sollte der Schwarzkümmelölanteil bei 4 ml liegen. Mehr davon können wir nicht beimischen, da das Produkt dann zu flüssig werden würde. Würden wir vier Öle beigeben, würde der Anteil um die Hälfte sinken", erklärt Dr. med. dent. Ismail Özkanli, Geschäftsführer der Beovita Vital GmbH.



Augen auf beim Zahnfleischpflege-Gel-Kauf



Das Parodont-Gel von Beovita hat sich als Pflege bei Zahnfleischproblemen wie Parodontose, Zahnfleischbluten/-entzündungen bewährt. Es enthält hochwertiges Schwarzkümmelöl und ihm wird eine antibakterielle Wirkung, Festigung des Zahnfleisches sowie signifikante Reduzierung von Zahnfleischbluten zugeschrieben.



"Unser Parodont-Gel enthält kein Pfefferminzöl und keine weiteren Zusätze, so dass die Wirkung beibehalten wird. Es ist zudem hydrophob. Das bedeutet, das Gel wird nicht vom Speichel weggespült und bleibt an Ort und Stelle. Insbesondere in den Zahnfleischtaschen verweilt es sehr lange und entfaltet seine Wirkung. Gemäß einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover besitzt unser Parodont-Gel eine Langzeitwirkung - nach fünf Tagen hatte es immer noch eine antibakterielle Wirkung. Zudem wurde mit einer Studie bestätigt, dass das Parodont-Gel mit nur einem Tropfen die Parodontitis-Erreger im Umkreis von 5 cm abtötet und somit auf natürliche Weise den gesamten Mundbereich desinfiziert", erklärt Dr. med. dent. Ismail Özkanli.



Schwarzkümmelöl: Die Qualität macht den Unterschied



Neben der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe in einem derartigen Produkt spielt außerdem die Güte des Schwarzkümmelöls eine entscheidende Rolle. Dr. med. dent. Ismail Özkanli erklärt, worauf es ankommt: "Es gibt unterschiedliche Samenarten. Nigella Sativa ist gesundheitsfördernd, antibakteriell und begrenzt verfügbar. Es wächst nur in der Wüste und ist teuer in der Anschaffung. Nigella Damascena hingegen ist verdauungsfördernd und wächst theoretisch überall. Es wurde bis ins 18. Jahrhundert in Deutschland angebaut, ist sehr günstig in der Anschaffung und in großen Mengen verfügbar. Die beiden Samenarten sind vom Aussehen, Geruch und Geschmack nicht voneinander zu unterscheiden. Daher findet hier ein großer Missbrauch statt."



Das Auspressen der Saat für Schwarzkümmelöl ist sehr empfindlich. Dr. med. dent. Ismail Özkanli weist auf eine Gesetzeslücke in Deutschland hin: "Hersteller dürfen ein Öl als kaltgepresst bezeichnen, obwohl sie mit hohem Pressdruck die Samen auspressen. Ist der Pressdruck höher als 1000 bar, erhitzen sich die Samen auf 170°. Alle Inhaltsstoffe sterben dann ab. D.h. es gibt keine gesundheitsfördernde Wirkung."



Beovita verfügt seit 15 Jahren über einen Lieferanten in Ägypten. Die Qualität des Schwarzkümmelöls ist stets sehr hoch und dieses Öl wirkt antibakteriell. Der Anteil der ungesättigten Fettsäuren übersteigt stets 83%.



Das Zahnfleischpflege-Gel ist für Vegetarier und Veganer, für Schwangere und Kleinkinder geeignet. Parodont-Gel von Beovita ist zudem nebenwirkungsfrei. Das proDerm Institut belegte mit einer Studie, dass das Parodont-Gel das Zahnfleischbluten signifikant reduziert und sehr gut verträglich ist. Die Wirksamkeit des seit 2005 erprobten Parodont-Gel bestätigen auch zahnmedizinische Experten. 90 Prozent der Prophylaxehelfer/innen, die Parodont-Zahnfleischpflege-Gel getestet haben, würden es in ihre Arbeit einbeziehen (Studie Juni 2019 von "Barometer Testphase").



