Charttechnisch hat sich die Cancom-Aktie nach einem Hammer am 4. Juni entlang der Aufwärtstrendlinie nach oben bewegt. Doch nun stößt sie an Widerstände. Können diese im ersten Anlauf überwunden werden? Fundamental ist die Aktie nicht günstig bewertet, was sie anfällig für Rückschläge macht. Doch das Unternehmen ist in einen sehr spannenden Geschäftsfeld tätig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...