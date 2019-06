Neben der flexiblen Bedienung stand die Sicherheit der Maschine bei der Entwicklung im Fokus. Produktmanager Christian Kreb erklärt dazu: »Anwender, die ständig vertikal oder in der Höhe Löcher bohren müssen - sei es an Stahlträgern oder über Kopf an Brücken - haben einen besonders hohen Bedarf an Arbeitsschutz.« Zieht jemand irrtümlich den Netzstecker, kann die Maschine mit Elektromagnet herunterfallen. Aus diesem Grund sind die neuen Kernbohrmaschinen mit einem sogenannten Permanentmagneten versehen: »Auch unabhängig von der Stromversorgung ist somit die Magnethaltekraft gewährleistet - primär ...

