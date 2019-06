Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt die Übernahme von 49% von Cannova Medical, einem Anbieter innovativer Lösungen für den Konsum von Cannabis, ab DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Expansion Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt die Übernahme von 49% von Cannova Medical, einem Anbieter innovativer Lösungen für den Konsum von Cannabis, ab 25.06.2019 / 14:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings schließt die Übernahme von 49% von Cannova Medical, einem Anbieter innovativer Lösungen für den Konsum von Cannabis, ab VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 25. Juni 2019, Nabis Holdings Inc. (CSE:NAB) (OTC: INNPF) (FRA: 71P) ("Nabis" oder das "Unternehmen"), eine führende kanadische Investmentgesellschaft mit Anlagen in verschiedenen Bereichen des Cannabissektors, gab heute bekannt, dass es den Kauf von 2.260.500 Stammaktien bzw. 49% der Anteile von Cannova Medical Ltd., einem Anbieter innovativer Lösungen für den Cannabiskonsum, abgeschlossen hat. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen die Option auf den Erwerb der verbleibenden 51% gesichert. Das israelische Unternehmen Cannova hat eine alternative Lösung für die Einnahme von Cannabis entwickelt, bei der ein mit einer Reihe aktiver Cannabissubstanzen angereicherter Filmstreifen sublingual angewendet wird. Die bewährten Eigenschaften des Produkts ermöglichen es Herstellern, die Dosismengen effektiver zu kontrollieren und Cannabis mit anderen natürlichen Wirkstoffen zu kombinieren, um ein Produktportfolio für eine Vielzahl von Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Im Rahmen dieser Übernahme wird Nabis auch über die exklusiven Vertriebsrechte in Nordamerika verfügen. "Wir waren schon immer bestrebt, Nabis durch strategische Investitionen in innovative, für die Entwicklung der Cannabisbranche zentrale Unternehmen zu vergrößern", eklärt Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Die Marke Cannova steht für Innovation durch den wegweisenden Einsatz von Technologie mit dem Ziel, die Einnahme von Cannabis einfacher und komfortabler zu machen und so eine systematische Disruption des Cannabissektors zu erreichen." Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, und diese Wertpapiere wurden nicht in einem Land angeboten oder verkauft, in dem dies rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz") oder den Wertpapiergesetzen irgendeines US-Bundesstaats registriert. Dementsprechend wurden diese Wertpapiere nicht an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vorliegt. Über Cannova Medical Cannova ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer innovativen, patentgeschützten Technologie für die Verabreichung von Cannabisprodukten konzentriert. Dabei werden verschiedene Wirkstoffe, einschließlich Cannabinoid und andere natürliche Substanzen, über einen sublingualen Filmstreifen freigesetzt und effektiv an oder über die Mundschleimhaut (unter der Zunge) gebunden. Dies ermöglicht eine präzisere Dosierung, eine bessere Bioverfügbarkeit, eine größere Wirksamkeit und zugleich eine hohe Sicherheit bei der Abgabe von Cannabinoiden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://cannova-medical.com/. Über Nabis Holdings Inc. Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die in hochwertige Cashflow-Assets in verschiedenen Branchen investiert, darunter Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen sowie alle Bereiche des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektors. Das von zwei der vier Mitgründer von MPX Bioceutical gegründete Unternehmen kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz im US-Cannabissektor sowie in aufstrebenden Märkten vorweisen, wodurch es einen hohen Shareholder Value generiert. Das Unternehmen investiert in die gesamte vertikal integrierte Wertschöpfungskette mit besonderem Fokus auf Ertragsgenerierung, EBITDA und Wachstum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.nabisholdings.com/ . Zukunftsgerichtete Aussagen Alle in dieser Pressemitteilung getroffenen Aussagen, die sich nicht auf vergangene Ereignisse beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und daher naturgemäß mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als genau erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Risiken zählt unter anderem der Eintritt folgender Szenarien: das Unternehmen kann die geplanten Übernahmen nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen durchführen oder abschließen; der Preis für Cannabis und damit zusammenhängende Produkte sowie die Nachfrage danach gehen zurück; das Unternehmen ist nicht in der Lage, die notwendige Finanzierung zur Errichtung weiterer Einzelhandelsgeschäfte zu sichern; dem Unternehmen gelingt es nicht, wichtige Mitarbeiter und Führungskräfte zu binden; Veränderungen bei staatlichen und/oder städtischen Verordnungen in Bezug auf den Einzelhandel sowie Veränderungen bei staatlichen Regulierungsvorschriften im Allgemeinen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, werden in den jeweils vom Unternehmen bei der Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission eingereichten Dokumenten offengelegt. Die CSE übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Weitere Informationen: Ansprechpartner für Investoren: Allison Soss KCSA Strategic Communications, Tel.: +1 212-896-1267 Nabis@kcsa.com Ansprechpartner im Unternehmen: Shay Shnet, CEO und Director Tel.: +1 604-687-7130 info@nabisholdings.com 25.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 