Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts024/25.06.2019/14:00) - United Planet veröffentlicht mit Intrexx Share 3.0 eine komplett überarbeitete Version der Social-Intranet-Lösung für Intrexx 19.03. Die neuen Funktionen und das neue Erscheinungsbild von Intrexx Share 3.0 bieten neben einer besseren Performance eine noch ausgereiftere Usability. Dies eröffnet eine nie gekannte Freiheit für Unternehmen und Mitarbeiter. Damit wird Intrexx Share 3.0 technisch und optisch zentraler Bestandteil des Digital Workplace und treibt das Thema der internen Kommunikation weiter voran. Klare und ergebnisorientierte interne Kommunikation ist heute ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Seit Jahren steigen die Anforderungen an Mitarbeiter und Tools. Das hat United Planet mit der Social-Intranet-Lösung Intrexx Share erkannt. Mit Intrexx Share 3.0 veröffentlicht das Unternehmen eine komplett überarbeitete Version des Social Collaboration Tools für die Intrexx Version 19.03. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Unternehmen ganz bestimmte Vorstellungen von einem Digital Workplace haben. Dieser muss sich heute nicht nur technisch an die innerbetrieblichen Prozesse anpassen, sondern auch optisch. Mit Intrexx Share 3.0 erscheint das Social Intranet im kompletten "Look and Feel" des eigenen Unternehmens und passt sich vollumfänglich an das gewählte Design an. Intrexx Share 3.0 rückt damit neben einer reibungslosen internen Kommunikation die User-Experience und die Flexibilität in den Mittelpunkt des Digital Workplace. Zusammen mit dem in Intrexx 19.03 neu eingeführten Portlet Framework und der neuen Intrexx Share 3.0 Navigation können Mitarbeiter in Intrexx Share 3.0 Module frei an ihre Informationsbedürfnisse anpassen. So wird der Digital Workplace zur ganz individuellen Informationsplattform und sorgt für den schnellstmöglichen Wissenstransfer im Unternehmen. Intrexx Share 3.0: Das Multi-Talent für die perfekte interne Unternehmenskommunikation Die E-Mail als Kollaborationtool hat ausgedient. Social Intranets bieten mit ihren zahlreichen Funktionen ganz neue Formen der Zusammenarbeit und der internen Kommunikation. a. Profile: Mitarbeiter werden sichtbarer Die neue Profilansicht macht Mitarbeiter im Unternehmen noch sichtbarer. Über die Angabe von Kenntnissen und Fähigkeiten erstellen Projektmanager Teams mit genau dem entsprechenden Knowhow - auch über Abteilungsgrenzen hinweg. So fördert Intrexx Share 3.0 die ergebnisorientierte Zusammenarbeit und den Austausch unter den Kollegen. b. Stream: Alle Informationen übersichtlich an einem Ort Der Stream - zentraler Bestandteil jedes guten Social Intranets - fast in Intrexx Share 3.0 alle Informationen aus allen Applikationen übersichtlich zusammen. Egal ob Nachrichten aus Gruppen, Aufgaben aus Projekten, Kommentare, Termine, Events oder Anzeigen - im Stream laufen alle diese Informationen zusammen und können schnell von Mitarbeitern erfasst, bearbeitet und beantwortet werden. c. Projekte und Aufgaben: Planung für mehr Effizienz Ein übersichtliches Kanban-Board inkl. intelligenter Aufgabenverteilung und Fälligkeitsdaten sorgt dafür, dass Aufgaben fristgerecht bearbeitet werden. Projekte bleiben so für die Projektverantwortlichen und die beteiligten Mitarbeiter auf einen Blick erfassbar. Bei Engpässen kann sofort reagiert werden. d. Addon: Chat für den schnellen Austausch Im Kampf für mehr IT-Sicherheit und gegen Schatten-IT bietet der Chat als eines von mehreren Addons alle Annehmlichkeiten, die Mitarbeiter von privaten Instant Messengern gewohnt sind. Dies erhöht die Akzeptanz, sorgt für Datensicherheit im Unternehmen und beschleunigt die interne Kommunikation. e. Must-have: 24/7 mobil alle Mitarbeiter erreichen Ein moderner Digital Workplace macht nicht an der Bürotür halt. Home Office, Mitarbeiter-Mobilität, Öffnungszeiten und ortsunabhängiger Zugang zu allen Informationen bestimmen heute das Thema Digital Workplace. Intrexx Share 3.0 bietet mit einer nativen Smartphone-App und seiner mobilen Ansicht alle Voraussetzungen, um Mitarbeiter von überall in die betrieblichen Abläufe einzubinden. Damit bleiben auch Mitarbeiter ohne Büro-Arbeitsplatz mit jedem mobilen Endgerät immer up to date. Weitere Informationen: https://www.intrexx.com/pm06_2019/intrexx-share Bildmaterial unter: https://www.intrexx.com/pm06_2019/Bild01 https://www.intrexx.com/pm06_2019/Bild02 Schlagworte: United Planet GmbH, Intrexx, Digital Workplace, Digitalisierung, Social Intranet, Enterprise 2.0, Collaboration Tool, Social Collaboration, Arbeitsplatz der Zukunft, Future Workplace, Upgrade, Update, Intrexx Share United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem hohen ROI wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: * Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet-/Extranetlösungen (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703 402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190625024

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2019 08:00 ET (12:00 GMT)