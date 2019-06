Vor der FED ist nach der FED, doch noch sinken die Zinsen nicht.



Was macht Jerome Powell? Die Erwartungen an Politik, Berichtssaison, Unternehmen und Aktien sind derzeit niedrig. Was wenn die Rezession Gestalt annimmt? Noch mehr Gewinnwarnungen? Jetzt noch Aktien? Antje Erhard im Gespräch mit Jochen Stanzl.