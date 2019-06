Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zu Dürr gehörende Maschinenbauer Homag sei erneut entscheidend für das Erreichen der Jahresziele, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verweis auf den Konkurrenten Biesse, der sich zuletzt vorsichtig geäußert habe und reduzierte seine Homag-Schätzungen für 2019 in Richtung des unteren Endes der von Dürr genannten Zielspanne./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-25/14:47

ISIN: DE0005565204