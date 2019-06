Die Addiko Bank AG will ab 11. Juli 2019 an der Börse in Wien notieren und hat Details zu ihrem IPO (lies hier nach) bekannt gegeben. Die Aktien kannst du ab heute (bis 9. Juli ) zeichnen, die Preisspanne reicht von 19 bis 23 Euro. Insgesamt werden von den beiden Hauptaktionären Finanzinvestor Advent und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 9,75 Millionen Aktien angeboten, das sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...