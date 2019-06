Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktie der Metro AG von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben. Damit reflektiere sie das Übernahmeangebot des Investors EP Global, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktieneinstufung beließ sie auf "Hold". Caron glaubt, dass Metro-Großaktionär Haniel den Aufsichtsrat dazu bringen werde, das Management umzustimmen und die Offerte damit zu stützen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

