Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Nestle von 107 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Zeithorizont für seine Schätzungen in die Zukunft verschoben und berücksichtige zudem höhere Einnahmen aus Veräußerungen als bisher, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Cox unterstrich ferner das gute Potenzial des Nahrungsmittelkonzerns im Kaffeegeschäft./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-25/15:06

ISIN: CH0038863350