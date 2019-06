Aktien der Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) setzen im Zuge des neuen Kryptowährungs-Booms zu Höhenflügen an, die Aktie der Naga Group AG (WKN: A161NR) zieht ihre Kreise nahe Rekordtief. Unter 1 Euro Kurswert ist das Papier gerutscht. Da hilft kaum - wie am Montag bekannt gegeben - dass die Naga Group 2018 voraussichtlich mit einem positiven EBITDA in Höhe von 0,3 Millionen Euro abschließen wird. Nach Steuern steht für das ...

