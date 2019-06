Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Aurubis nach deutlichen Kursverlusten von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Chance/Risiko-Profil der Papiere des Kupferkonzerns habe sich verbessert und es gebe auch wieder Potenzial zu seinem Kursziel von 43 Euro, schrieb Analyst Dan Shaw in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ag/ajx

