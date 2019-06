Zürich (www.fondscheck.de) - Seit rund 25 Jahren bereitet die hohe Staatsverschuldung Japans vielen internationalen Anlegern Kopfzerbrechen, so die Experten von Swisscanto Invest im Kommentar zum Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR (ISIN LU0644935313/ WKN A1JCPL).Die Schulden hätten bereits 1996 die magische Grenze von 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschritten und seien seither ständig auf mittlerweile 240 Prozent des BIP angestiegen. In den vergangenen fünf Jahren habe die Schuldenquote allerdings kaum mehr zugenommen. Erstens würden die Staatsausgaben in diesem Jahrzehnt recht stabil um JPY 100 Bio. verharren, zweitens hätten die Steuereinnahmen in dieser Periode dank der Erhöhung der Mehrwertsteuer 2014 und dem höheren Wachstum des nominellen BIP massiv gesteigert werden können. Als Folge seien das Budgetdefizit und die Neuemissionen von Staatsanleihen gesunken. ...

