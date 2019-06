Zum Wochenauftakt bewegte sich der Dow Jones in einer engen Spanne seitwärts. Die Lethargie kommt nicht überraschend: Nach den kräftigen Gewinnen seit Monatsbeginn ist der Markt überhitzt und reif für eine Atempause, die auch in den kommenden Tagen anhalten dürfte. Am Montag zeigte der Dow Jones eine ungewöhnliche Entwicklung: Der Abstand zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...