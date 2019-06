NOTICE 25.6.2019 TURBO WARRANTS LISTING OF TURBO WARRANTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Nasdaq Helsinki has decided to list 5 warrant(s) issued by Nordea Bank Abp with effect from 26.6.2019. The warrant(s) will be listed on the NSDX segment of the Nasdaq First North Finland. (HEL Warrants Extend) Please find instrument identifiers in the attached document. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************* TIEDOTE 25.6.2019 TURBO WARRANTIT NORDEA BANK ABP:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.6.2019 Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 5 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Warranttien listauspäivä on 26.6.2019 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille. (HEL Warrants Extend) Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=729721